Alexei Navalnîi se află în reanimare. Purtătoarea sa de cuvânt spune că acesta ar fi fost otrăvit

15:45

Yandex lansează Go — o aplicație care îmbină la un loc serviciile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor cotidiene. În Moldova, aplicația Yandex Go include acum servicii de deplasare rapidă prin oraș cu taxiul și expediere instantanee a bunurilor; în alte țări, suplimentar sunt disponibile opțiunile de livrare rapidă a mâncării din restaurante și a produselor din magazine, vizualizare în timp real a orarului de circulație a transportului public, car-sharing și curse cu șofer personal. Articolul Yandex.Taxi este acum Yandex Go. Cum descarci noua aplicație și ce avantaje îți aduce apare prima dată în #diez.