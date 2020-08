Țara care nu mai are bani pentru plata salariilor după luna octombrie

Ministrul de Finanţe din Kuweit, a informat Parlamentul că Trezoreria dispune de lichidităţi în valoare de 2 miliarde de dinari (6,6 miliarde de dolari) și nu va putea plăti salariile bugetarilor în luna noiembrie, transmite Bloomberg. Barrak Al-Sheetan a precizat că guvernul are nevoie de 1,7 miliarde de dinari în fiecare lună, ceea ce înseamnă că lichidităţile de care dispune Trezoreria se vor termina în curând dacă preţul petrolului nu îşi va reveni şi dacă Kuweitul nu se va putea împrumuta de pe pieţele locale şi internaţionale. Aceste declaraţii scot în evidenţă deteriorare situaţiei financiare a statelor din Golful Persic, unele dintre cele mai bogate naţiuni ale lumii, după ce preţul petrolului s-a prăbuşit ca urmare a pandemiei de coronavirus. Gestionarea crizei s-a dovedit una deosebit de dificilă pentru Kuweit, unde toate legile trebuie aprobate de parlamentari, care au acuzat Guvernul de proasta gestiune a banilor publici şi au blocat actele legislative care ar fi permis Guvernului să se împrumute din străinătate, scrie Agerpres. Avertismentul ministrului de Finanţe a venit în contextul în care comisia de finanţe din Parlamentul kuweitian a respins o propunere legislativă care ar fi permis Guvernului să emită obligaţiuni. “Dacă am fi implementat această lege în 2017 nu am fi în situaţia în care suntem astăzi”, le-a spus parlamentarilor ministrul de Finanţe, Barrak Al-Sheetan. Deficitul bugetar al Kuweitului a crescut cu 69% până la 5,64 miliarde de dolari în ultimul an fiscal, care s-a încheiat la 31 martie 2020, iar Guvernul estimează că în actualul an fiscal se va dubla până la 14 miliarde dinari, a avertizat Al-Sheetan. Fondul Monetar Internaţional se aşteaptă ca nevoile de finanţare ale guvernului din Kuweit să crească rapid înrt-un moment în care poziţia de lichiditate se deteriorează. În luna martie agenţia de evaluare S&P Global Ratings a pus ratingul suveran al Kuweitului sub supraveghere cu implicaţii negative iar Moody’s Investors Service a adoptat o decizie similară. Alte state din Golful Persic care se confruntă cu probleme similare au recurs din ce în ce mai mult la împrumuturi iar analiştii S&P susţin că regiunea va contracta împrumuturi record în acest an. Arabia Saudită, Bahreinul şi Qatarul se bazează pe împrumuturi pentru a-şi acoperi deficitele.

