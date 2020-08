Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la utilizarea apelor subterane pentru irigare

17:40

Totodată, deputatul PDM a declarat că discuțiile de astăzi cu fermierii au fost productive. Principalele soluții identificate și agreate sunt cele anunțate ieri și de către premierul Ion Chicu.“Reeșalonarea plăților obligatorii ne-a reușit și am obținut pentru tehnica 2 KR și MECAGRO. Este vorba despre aproximativ 200 mln lei, care urmau să le achite în acest an și au fost reeșalonate în 12 luni. Am reușit să obținem majorarea fondului pentru a ajuta agricultorii de la 200 la 300 mln lei. Acest lucru va permite majorarea compensației acordate per ha până la 1500-1600 lei. Această sumă nu îi satisface pe agricultori, aici mai avem de discutat”, a declarat Nicolae Ciubuc. Totodată, democratul a anunțat că a fost agreată cu sectorul bancar și cu instituțiile nebancare procedura de inițiere a unui proiect de Lege cu privire la reeșalonarea creditelor obține la instituțiile bancare și nebancare.