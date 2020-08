PLDM invită PAS și PPDA la luptă comună pentru prezidențiale

17:40

Peste 1600 de copii din R. Moldova au fost infectați cu noul coronavirus, de la începutul pandemiei. Printre ei se află inclusiv nou-născuți, care au dezvoltat virusul la doar câteva zile de la naștere. [caption id="attachment_66303" align="aligncenter" width="1250"] IVANOVO, RUSSIA - MARCH 22, 2020: A girl wearing a face mask during a class at a dance studio during the COVID-19 coronavirus pandemic. Vladimir Smirnov/TASS, Image: 508451889, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia[/caption] 9% dintre minorii care s-au îmbolnăvit de coronavirus au mai puțin de un an, iar cei mai mulți, mai exact 40% din cei infectați, au între 11 și 17 ani, arată datele Naționale pentru Sănătate. În prezent, 125 de copii sunt internați cu diagnosticul de coronavirus în patru instituții medicale. „La Spitalul Igantenco, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul de Boli Contagioase și Spitalul Bălți. Cei mai mulți, 65 la număr, sunt la Spitalul de Boli Contagioase pentru copii. Jumătate din ei fac formă ușoară, iar cei mai gravi sunt spitalizați la Clinica Coțaga”, a declarat șefa Direcției politici în domeniul asistenței medicale spitalicești din cadrul MSMPS, Svetlana Lupu. Virusul nu le-a ocolit nici pe multe dintre gravide. 243 de femei însărcinate s-au infectat până în prezent. 56% dintre ele erau în ultimul trimestru de sarcină atunci când au luat Covid – 19. Până în prezent peste 30.000 de cetățeni ai R. Moldova s-au infectat cu coronavirus, dintre care 21.220 s-au vindecat și 896 au decedat. Articolul Copiii din R. Moldova, victimele COVID-19 apare prima dată în InfoPrut.