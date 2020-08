Alexandru Slusari, despre propunerea PLDM de a forma un bloc electoral cu PAS și Platforma DA

15:30

După ce mai mulți deputați din Partidul Socialiștilor au sesizat Procuratura Generală și Autoritatea Națională de Integritate în legătură cu declarațiile de avere ale mai multor deputați, astăzi socialistul Vasile Bolea s-a adresat cu asemenea solicitare pe numele președintei PAS, Maia Sandu. Potrivit lui Bolea, cheltuielile lunare ale Maiei Sandu ar fi cu mult mai mare decât cele anunțate în spațiul public. „După ce câțiva ani spunea că a trăit din rezervele din conturile bancare de peste hotare, acum Maia Sandu a revenit la această poveste fără de sfârșit. Totuși, am făcut o comparație a sumelor declarate oficial de către Maia Sandu și afirmația că cheltuie doar 5-6 mii de lei pe lună. Diferența este de 6-7 ori, iar aceasta trebuie să fie deja explicat și la Agenția Națională de Integritate, pe care am sesizat-o astăzi. Astfel, în declarația cu privire la venituri și proprietăți, cu referire la anul 2012, Maia Sandu declară că deținea în cont de depozit bancar mijloace financiare în sumă de 159 515,00 USD. Un an mai târziu, ea declară deja în contul de depozit bancar mijloace financiare în sumă de 133 041,09 USD. Pentru anul 2014, Maia Sandu declară că deținea în cont de depozit bancar mijloace financiare în sumă de 95 520,00 USD, iar anul următor – suma de 81 566 USD în același cont bancar din străinătate. În 2018, în acest cont au fost declarate deja 38 223,30 USD, iar la sfârșitul lui 2019 au rămas 30 233,00 USD. Dacă să examinăm informațiile menționate, observăm că, în perioada în care Maia Sandu a început să exercite funcții de demnitate publice – de deputat și de prim-ministru – contul bancar de depozit s-a diminuat cu mijloace financiare în sumă de 8 000 USD timp de 8 luni, adică câte 1 000 USD pe lună. La fel, în perioada respectivă, Maia Sandu a obținut și salarii, pentru funcțiile exercitate în sumă totală de peste 162 121 de lei: – în calitate de deputat – 50 335,52 MDL; – în calitate de prim-ministru – 111 786,25 MDL. Astfel, în urma unui calcul matematic, observăm că, având în vedere diminuarea sumei mijloacelor financiare deținute pe contul bancar și a salariului realizat – cheltuielile medii lunare constituie: 36 813,50 MDL pe lună. Este un calcul pe care oricine poate să-l facă. Astfel, observăm o neconcordanță cu sumele reale cheltuite în raport cu cele anunțate public, ceea ce înseamnă că lidera PAS, cum se spune în popor: fie minte, fie spune minciuni”, a scris Bolea pe o rețea de socializare. Potrivit Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul nici nu are temei să ceară verificarea averii președintei de partid pentru că aceasta nu deține actualmente nicio funcție publică. „Evident că Vasile Bolea nu crede că Maia Sandu poate trăi cu 6000 de lei pe lună din bani câștigați cinstit, când șeful său Dodon trăiește cu 100 000 de lei pe zi din banii statului. (…) Maia Sandu se străduie să cheltuie cât mai puțin, ca toți cetățenii acestei țări. Maia Sandu, în afară de cheltuielile curente, donează bani pentru medici, pentru oameni nevoiași, pentru familii care au nevoie de ajutor. Maia Sandu are și o mamă pe care o ajută. Dar Vasile Bolea în loc să-și facă griji că Maia Sandu are puțini bani, mai bine s-ar îngrijora că Dodon are prea mulți – și cam toți furați”, a scris deputatul PAS Sergiu Litvinenco pe Facebook.