Alte 626 cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova. Bilanțul a ajuns la 31415

Trei medici-experți ai Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și vor fi audiați. Într-un comunicat de presă, CNA menționează că acțiunile de urmărire penală făcute la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vizează presupuse acte...