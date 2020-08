Record de cazuri noi de COVID-19 în Republica Moldova. Este vorba despre 626 de persoane infectate

13:30

În România, în ultimele 24 de ore au fost raportate 1014 cazuri noi de COVID-19, după procesarea a 21 289 de teste, informează Digi24. Alte 45 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu noul tip de coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt 479 de pacienți. Până în prezent, pe teritoriul României au […]