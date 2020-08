Peste 600 de familii din Sîngera vor fi conectate al rețeaua de gaz

13:30

Declarațiile de avere și interese ale deputatului din Partidul Șor, Marina Tauber, ridică multe semne de întrebare și indică un șir de încălcări. Despre aceasta scrie deputatul PSRM, Marina Radvan, care anunță că a făcu deja o interpelare la Agenția Națională de Integritate și Procuratura Generală.„Vedeta spectacolelor de circ de prost gust din Parlament, eroina rapoartelor Kroll și “păpușa teleghidată” a oligarhului fugar Șor, Marina Tauber, trebuie să devină neapărat și obiect de studiu pentru Agenția Națională de Integritate. Ea se laudă în studiourile glamuroase cu pantofi, haine și genți de brand, care costă cât pensia medie a unei persoane pentru 5 ani. În schimb, veniturile declarate oficial pentru anii precedenți sunt mai mult decât modeste. De fapt, declarațiile de avere și interese ale Marinei Tauber ridică multe semne de întrebare, dar sunt evidente și multe încălcări”, a scris deputata pe pagina sa de socializare.Potrivit lui Rădvan, Tauber este obligată prin lege să-și declare veniturile și averea începând cu anul 2015, când era în funcția de director în cadrul Școlii Sportive Specializate de Tenis. Ulterior, aceasta a exercitat funcția de primar în cadrul Primăriei comunei Jora de Mijloc, iar din martie 2019 se află în funcția de deputat. Concomitent, Tauber deține funcția de consilier în cadrul Consiliului municipal Orhei din 2 noiembrie 2019. Deși a depus declarația de avere și interese personale la validarea mandatului, potrivit informațiilor accesibile publicului, Marina Tauber nu a depus declarația anuală de avere și interese personale, în legătură cu exercitarea funcției de consilier municipal.Autorul sesizării la ANI mai constată că deși Tauber a declarat pentru 2016 că deține în temeiul unui contract translativ de posesie și folosință un apartament cu suprafață de 97,7 m2, începând cu anul 2015, informația respectivă lipsește din declarația pentru 2015.De asemenea, conform declarațiilor de avere, Tauber a încasat venituri modeste, care până la accederea la funcția de deputat, nu depășeau valoarea salariului mediu pe economie. Alte venituri decât cele obținute din salariu, nu au fost indicate în toată perioada declarării. Chiar și așa, potrivit lui Radvan, sumele venitului anunțat în declarațiile care vizează perioada anilor 2017-2018 sunt diferite și contradictorii, fapt care trezește o bănuială asupra înaintării unor declarații intenționat eronate.Deputatul mai informează ANI și procurorii că, potrivit declarațiilor pentru anii 2015-2019, Tauber are o datorie față de Victoriabank în valoare de 150.554,71 de lei, scadentă în anul 2019, cu o rată a dobânzii de 18% anual. În acest sens, Tauber urma să compenseze anual suma de 41,208 lei doar sub formă de dobândă, dar și să plătească creditul.„De unde a luat bani pentru aceasta, dacă veniturile declarate erau modeste? Și din ce surse a trăit?”, se întreabă Radvan.Potrivit deputatului PSRM, datele cuprinse în declarațiile Marinei Tauber trezesc nedumeriri, inclusiv în raport cu calitatea acesteia de acționar al „Unibank” cu o cotă de participare de 4,6%, obținută dintr-o serie de achiziții la sume exorbitante: USD 225,000; EUR 688,759.52; și MDL 17,922,043. Deși la momentul apariției obligației de declarare a veniturilor în 2015, Marina Tauber deja deținea acțiunile, sumele pe care le-a achitat pentru obținerea pachetului de acțiuni în cadrul „Unibank”, intră în contradicție cu faptul că ea declară venituri extrem de modeste, are în proprietate doar 7/18 cotă-parte dintr-un apartament cu suprafață de 72,8 m.p. și are datorie izvorâtă din contract de credit bancar fiind concomitent lipsă de oricare mijloace financiare ori bunuri materiale adiționale.„Amintesc că Marina Tauber figurează în raportul de investigație Kroll consacrat modalității în care a fost înfăptuit furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova. Acest fapt denotă că cele menționate supra, pot intra într-un raport cauzal cu schemele criminale, care constituie obiectul urmării penale în desfășurare. Sper că adresarea la Agenția Națională de Integritate se va solda și cu stabilirea încălcărilor din declarațiile de avere ale Marinei Tauber”, conchide Radvan.