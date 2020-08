Primarul general, Ion Ceban, a participat la lansarea Forumului municipal al cadrelor didactice, în format online

13:30

Primarul general, Ion Ceban, a oferit astăzi diplome de onoare la 58 cei mai activi voluntari, implicați în ajutorarea persoanelor cu necesități speciale și a celor din familii social-dezavantajate, în perioada pandemiei de COVID-19. Evenimentul s-a desfășurat în curtea Primăriei, unde au fost prezenți reprezentanți ai Inițiativei „Împreună împotriva COVID” și A.O. „Orașul fără maxi... The post Primarul general a înmânat diplome voluntarilor implicați în activități de susținere a persoanelor cu necesități speciale în perioada pandemică appeared first on Stop COVID-19.