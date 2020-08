Artur Ioniță se va transfera la Benevento

09:00

Situație alarmantă în 19 țări europene, unde numărul cazurilor de infectare cu coronavirus crește îngrijorător. Potrivit datelor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, aceste state au înregistrat cumulativ, în ultimele 14 zile, peste 20 de cazuri la 100.000 de locuitori, scrie The Guardian. În ultimele două săptămâni,...