Scene incredibile. Mai mulți salvamari au scos un rechin din apă cu mâinile goale. Ce a urmat

În zilele noastre, unii oameni consideră că timpul petrecut „făcând nimic” ca fiind neproductiv, dar experiența minților strălucite și a studiilor dovedesc contrariul. Lui Albert Einstein i-a plăcut să lenevească timp de câteva ore. Și-a imaginat că navighează pe un val de lumină cu viteză, iar pentru el, valul părea înghețat, ceea ce l-a determinat în cele din urmă să creeze celebra teorie a relativității. Charles Darwin a practicat această metodă și a folosit așa-numita sa „cale de gândire” pentru a se cufunda în propriile gânduri și a reflecta. Albert Einstein a avut multe experimente de gândire. De exemplu, pentru a sa teorie a relativității generale, el a efectuat experimente imaginare care constau într-o persoană care cădea de pe acoperiș și accelera ascensoarele. Cele mai cunoscute teorii ale sale, care au pus bazele fizicii moderne, au fost doar o parte din imaginația sa. Putem urma exemplul lui Einstein și putem efectua experimente folosindu-ne propria imaginație. Lasă-ți mintea să rătăcească. Faceți-vă timp pentru a vă opri, a gândi și a analiza unde vă aflați în viață, să înțelegeți dacă sunteți mulțumit de obiective propuse și identificați care sunt planurile voastre. Vă poate face mai productiv atunci când sunteți obligat să vă ocupați de situații non-standard sau să veniți cu idei creative. Puneți-vă întrebări. Pentru unii oameni, să petreacă 2 ore pe Facebook pare ceva normal, dar să dedice 2 ore din zi meditației este puțin prea mult. Dacă sunteți de acord cu această noțiune, acest lucru vă poate ajuta. Puteți să luați un pix și o foaie și răspundeți la câteva întrebări de genul: „Ce obiective am sau nu am atins?”, „Pot să grăbesc procesul de atingere a obiectivelor mele?”, „Mă simt inspirat?” sau „Unde mă voi vedea în următoarele 6 luni?” Mergeți la plimbare și bucurați-vă de natură. O plimbare în parc este o modalitate excelentă de a ne gândi amănunțit la lucruri la care de obicei nu găseam timp s-o facem. Conform unei cercetări, petrecerea timpului în natură este de asemenea excelentă pentru sănătatea mintală, crește creativitatea și stimulează capacitatea de rezolvare a problemelor. Scrieți-vă o scrisoare. Este un instrument excelent pentru introspecție, deoarece puteți avea ocazia să vă observați propriile gânduri și sentimente (atât ca povestitor, cât și ca ascultător), să trageți noi concluzii care nu sunt evidente și să priviți trecutul și viitorul. Cercetările de la Universitatea Northwestern au arătat că scrierea gândurilor despre viitorul îndepărtat este mult mai utilă decât să nu le scrieți.