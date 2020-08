Producătorii de şampanie din Franţa vor mai puţini struguri, pentru a-şi reveni după pandemie

Producătorii de şampanie din Franţa au ajuns marţi la un acord de ultimul moment cu viticultorii pentru a reduce cantitatea de struguri pe care o vor recolta în acest an, în încercarea de a-şi reveni după colapsul vânzărilor provocat de criza coronavirusului, transmite Reuters, citat de Agerpres. În condiţiile în care recoltatul strugurilor a început […] The post Producătorii de şampanie din Franţa vor mai puţini struguri, pentru a-şi reveni după pandemie first appeared on Agrobiznes.

