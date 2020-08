A început Târgul Apicultorului la Chișinău. Vezi ce poți cumpăra și care sunt prețurile produselor apicole

08:20

Actorul britanic de teatru și film Ben Cross a murit marți, la vârsta de 72 de ani, la Viena. Anunțul a fost făcut de fiica sa pe rețelele de socializare, scrie The Guardian. Unele din cele mai cunoscute roluri ale sale rămân cele din „Chariots of Fire” (Carele de foc) (1981), din serialul de televiziune „Citadela” (1983), „Star Trek” (2009) sau din First Knight („Cavalerii Mesei Rotunde”).