PSG a învins RB Leipzig, scor 3-0 şi s-a calificat în finala Ligii Campionilor

11:40

Procuratura Generală ar putea verifica legalitatea acțiunilor prin care președintele Igor Dodon a contractat în anul 2013 un credit de 1,477 de milioane de lei de la „Victoriabank” la o rată anuală de doar 8%. O solicitare în acest sens a fost făcută de către vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi. Potrivit parlamentarului de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), în acea perioadă banca era controlată de Vladimir Plahotniuc. „Am solicitat să se verifice cum a fost oferit acel împrumut și de ce Igor Dodon, aflat în serviciul public, a obținut acest credit în condiții prefențiale, ținând cont că în perioada respectivă rata dobânzii la asemenea împrumuturi pentru clienți obișnuiți era în jur de 13%. La fel de suspect este și acordarea unei sume atât de mari unui angajat cu salariu oficial destul de modest și fără o istorie creditară”, precizează Popșoi. De asemenea, vicepreședintele Legislativului a solicitat să fie verificat modul în care a fost efectuată plata ratelor lunare pentru rambursarea împrumutului. „Dacă au fost, cine a efectuat plățile, dar și modul în care acestea corespund veniturilor declarate oficial în acea perioadă a familiei Dodon, ținând cont și de alte cheltuieli, inclusiv călătorii în destinații exotice”. Popșoi sugerează că la mijloc ar putea fi vorba chiar de corupere pasivă, pentru care poate fi aplicată și o pedeapsă penală. „Pretinderea, acceptarea sau primirea, de către o persoană publică de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă (inclusiv sub formă de reducere nemotivată la rata dobânzii, comparativ cu ofertele pentru clienții obișnuiți), ce nu i se cuvin, cad sub incidența art. 324 Cod Penal alin.(3) lit.a) – Corupere pasivă, unde persoana cu înaltă funcție de răspundere este pasibilă de pedeapsă penală de la 7 la 15 ani”. Sursa citată mai amintește că și fostul președinte al Germaniei, Christian Wulff, a demisionat în 2012, fiind acuzat că în 2008 a beneficiat de un credit preferenţial pe vremea când era premier al landului Saxonia Inferioară. „Peste un an după scandalul din Germania, Igor Dodon face exact ceea ce l-a făcut pe Christian Wulff să demisioneze. Probabil, Igor Dodon era convins că cel care îi oferea creditul va avea grijă de el și nu-l va lăsa să aibă careva probleme. Sponsorul a plecat, dar problemele au rămas”, conchide acesta. Anterior președintele Dodon declara că părinții îl ajută să întoarcă creditul. sursa: ziarulnațional.md