Astăzi, în Moldova și în lume

Vremea se anunță instabilă pe alocuri, cu ploi și descărcări electrice, mai ales în nordul țării, în vreme ce în centru și sud, temperaturile maxime peste zi vor urca din nou peste 30 de grade. La Chișinău se anunță o maximă de 32 de grade și cer variabil.Să răsfoim paginile agendei cu evenimente interne ale zilei:Ceremonia de premiere a concursurilor „Marca comercială a anului 2019” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor 2019”, care va fi găzduită de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Dezbaterea publică organizată de Radio Moldova Tineret pe tema „Un nou an de studii: cum asigurăm dreptul la educație în condițiile pandemiei COVID-19?” – acesta fiind un eveniment online. Tot astăzi sunt programate, cum ne-am obișnuit deja, comunicările legate de evoluția pandemiei de coronavirus în R. Moldova.Pe plan internațional, AFP semnalează:Liderii UE au o ședință în regim de urgență pe tema crizei post-electorale din R. Belarus;La Londra se așteaptă condamnarea lui Hashem Abidi, fratele atentatorului sinucigaș de la Manchester, Salman;La Frankfurt/Main are loc procesul unui refugiat din Eritreea acuzat că a împins un băiat în fața trenului;La Bruxelles are loc a șaptea rundă de negocieri pe tema Brexit;Peste Ocean, continuă convenția democraților, printre vorbitorii de astăzi urmând să fie Barack Obama, Kamala Harris și Hillary Clinton;La Ramallah, în Cisiordania, are loc un protest al palestinienilor împotriva acordului de stabilire a relațiilor diplomatice între Israel și EAU;La Ciudad de Mexico se marchează împlinirea a 80 de ani de la asasinarea lui Troțki;la Lisabona are loc semi-finala Cupei Campionilor UEFA la fotbal, între Lyon și Bayern Munchen.

