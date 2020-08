Spania, ţara europeană cu cele mai multe cazuri de COVID-19 raportate la populaţie în ultimele 14 zile

15:30

Durere fără margini într-o familie din satul Șișcani, raionul Nisporeni. Un băiețel de 6 anișori și fratele său de 8 ani au murit înecați într-un iaz privat din localitate. Cazul tragic a avut loc duminică, 16 august, în jurul orelor 14:00, chiar sub privirile surioarei de 5 anișori. Potrivit angajaților... The post Tragedie de nedescris în raionul Nisporeni. Doi frați de 8 și 6 ani s-au înecat într-un iaz appeared first on Portal de știri.