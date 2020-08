Au permis scoaterea din țară a unor mărfuri interzise. Doi angajați ai Punctului Vamal Leușeni demiși din funcții

20:30

Seceta din acest an arde recoltele, dar şi speranţele fermierilor. În lipsa precipitaţiilor, porumbul se usucă, deaceea unii agricultori au început deja să-l strângă. Dar nu prea au ce recolta.. nici măcar pentru necesităţile casei. Profitând de situaţie, comercianţii au dublat preţul cerealelor. Familia Maleţchii din satul Buțeni, raionul Hînceșit, are pe lângă casă trei […]