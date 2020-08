Ion Chicu a avut o ședință cu agricultorii. Iată ce decizii au fost luate

Guvernul va aloca 300 milioane de lei agricultorilor pentru a compensa pierderile înregistrate în cazul culturilor cerealiere de prima grupă, va institui moratoriu la controale fiscale pentru întreprinderile agricole și va extinde programul de subvenționare a dobânzilor la credite pentru agricultori. Subiectul a fost discutat, azi, la Guvern de către premierul Ion Chicu cu un grup de agricultori.Prim-ministrul a anunțat că miercuri, 19 august, Guvernul va simplifica Regulamentul cu privire la subvenționarea agricultorilor. La fel, vor fi alocate suplimentar la cele 200 de milioane de lei încă 100 milioane de lei din Fondul de intervenție pentru susținerea producătorilor agricoli care au fost afectați de seceta din acest an. Premierul i-a îndemnat pe agricultori să depună actele la AIPA pentru a primi compensația în valoare de 1500 de lei/ha.”Guvernul va extinde programul de subvenționare a dobânzilor la credite pentru agricultori. Totodată, autoritățile vor institui moratoriu la controale fiscale pentru întreprinderile agricole până la sfârșitul acestui an. De asemenea, a fost agreat ca datoriile pe care le au pentru tehnică să fie reeșalonate”, a mai menționat Ion Chicu.Premierul a îndemnat din noi fermierii să nu se lase manipulați de unii politicieni, care sub falsa grijă pentru interesele agricultorilor își propun să destabilizeze situația și să blocheze consultările.

