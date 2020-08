Faptele spun totul! Vezi ce acțiuni au întreprins Guvernul Chicu și Guvernul Sandu pentru a ajuta agricultorii

11:30

Noi am calculat ce înseamnă 200 de mln de lei pentru cetățenii Republicii Moldova. Astfel, pensia media în țara noastră este de 2013 lei. Din cele 200 de mln lei, care Maia Sandu și Alexandru Slusari insistă să le fie oferite fermierilor, pot fi achitate pensii la aproape 100 de mii de persoane. În șapte luni ale acestui an, peste 15 mii de mame au primit indemnizație unică la nașterea copilului a câte 8299 lei. Dacă aceste 200 mln s-ar împărți tinerilor mame, atunci fiecare dintre ele ar mai primi câte 13 mii lei, bani atât de necesari pentru a crește copilul. O altă pătură socială, care are nevoie de ajutorul statului, sunt copiii cu dizabilități. În prezent, minorii primesc o alocație socială lunară de 767 de lei. Dacă cele 200 mln lei pe care PAS și PPDA vrea să le dea agricultorilor ar fi împărțite la acești 11 mii de copii, atunci fiecare din ei ar primi un ajutor de peste 18 mii lei.