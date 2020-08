Angajata unui club de striptease ar fi infectat cu coronavirus 550 de clienți. ”Îmi pare rău pentru soțiile lor”

09:20

Apartamente vândute mai scump decât prețul la care fuseseră evaluate sau mașini cu o valoare mult sub media de pe piață. Sunt câteva constatări din declarațiile de avere depuse de deputații PSRM la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Vedeți mai jos ce venituri și averi au declarat parlamentarii socialiști pentru anul 2019. Corneliu Furculiță Anul trecut, președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Corneliu Furculiță, a ridicat un salariu de deputat de 178 de mii de lei și indemnizații de 115 mii de lei. Soția deputatului a primit 215 mii de lei de la Exclusiv Media SRL, companie fondată de Corneliu Furculiță, pe care o administrează. Exclusiv Media SRL deține, printre altele, licența de emisie pentru postul de televiziune NTV Moldova, iar soția președintelui Igor Dodon era angajată drept director financiar la acest SRL. În 2019, parlamentarul a vândut un apartament de 50 de metri pătrați cu 35.700 de euro. Asta deși în declarația precedentă depusă la ANI îl evalua cu 14 mii de euro. Respectiv, a rămas cu un apartament de 67 de m.p., evaluat cu aproape 407 mii de lei. Deputatul a vândut și o mașină Volkswagen Passat din 2009 cu 7 mii de euro. În schimb, s-a ales cu un nou automobil – o Toyota LC150 din 2019 – care se află însă în posesie. Mai declară o Skoda Kodiaq din 2017, la fel, aflată în posesie. Ambele mașini nu sunt evaluate. Corneliu Furculiță a rămas fără terenuri, după ce, în 2018, a donat două fiicei sale. Deputatul declară două conturi curente la Moldindconbank, cu 241 de mii de lei. Vasile Bolea Secretarul fracțiunii, Vasile Bolea, a câștigat un salariu de 178 de mii de lei și indemnizații de 111 mii de lei de la Parlament. Scrie că a încasat 5.050 de euro și 132 de mii de lei din două datorii, plus dobânzi de întârziere, în temeiul titlului executoriu. Soția deputatului a ridicat 32 de mii de lei de la Agenția Informațională de Stat Moldpres și indemnizații la nașterea copilului, de maternitate și de creștere a copilului de aproape 70 de mii de lei de la CNAS. Familia Bolea deține un apartament de 56 de m.p., cumpărat în 2018 și evaluat cu 39 de mii de euro, și altul de 43 de m.p., achiziționat în 2013 și evaluat cu 219 mii de lei. La fel, este indicată 1/3 cotă parte dintr-un apartament de 52 de m.p. În declarație este trecut și un teren intravilan de 0,048 de hectare. Deputatul declară și două mașini: o KIA Rio din 2002, evaluată cu 30 de mii de lei, și un Chevrolet Aveo din 2010, care ar costa 70 de mii de lei. La o companie de asigurări, familia Bolea are două fonduri private cu 23 de mii de lei. Vasile Bolea are de returnat un împrumut de 25 de mii de euro, luat în 2018 fără dobândă de la o persoană fizică pe nume Valentina Zabunova. Vlad Batrîncea Vlad Batrîncea, care este și vicepreședinte al Parlamentului, a încasat un salariu de aproape 165 de mii de lei și indemnizații de 52 de mii de lei. Spune că a primit 20 de mii de euro din vânzarea apartamentului. În declarația precedentă depusă la ANI susținea că deține 1/3 cotă parte dintr-un apartament de 90 de metri pătrați. În schimb, indică un nou apartament, cumpărat în 2019, a cărui suprafață nu este indicată, care este evaluat cu 890 de mii de lei. Totodată, anul trecut s-a îndatorat cu 500 de mii de lei de la o bancă de la noi. Victor Bologan, sursa foto: sputnik.md Anul trecut, Victor Bologan a primit 40 de mii de euro de la Federația Internațională de Șah, în calitate de director executiv. De la Federația de Șah din Qatar s-a ales cu 264 de mii de riali qatarezi, echivalentul a 61 de mii de euro. Victor Bologan a mai primit 20 de mii de euro de la Fundația „Ladya”, pentru lecțiile de șah, și 10 mii de euro ca autor de cărți, DVD și articole. De la Parlament, a câștigat un salariu de 84 de mii de lei. Iar soția deputatului a ridicat 140 de mii de riali qatarezi din predarea baletului în Qatar, echivalentul a 32 de mii de euro. Familia Bologan are o casă de locuit de 203 metri pătrați, evaluată cu 300 de mii de euro, și o vilă de 29 de m.p., care ar costa 35 de mii de euro. Mai deține un teren intravilan de 560 de m.p., evaluat cu 100 de mii de euro, și unul agricol de 2,5 hectare. În declarație sunt trecute trei mașini. Două automobile – un Infiniti din 2008 și un Mitsubishi Pajero din 2012 – sunt înmatriculate la Doha, iar un Mitsubishi Pajero din 2007 este înmatriculat la Chișinău. Sunt declarate patru conturi bancare: două conturi curente la Reiffeisen Rusia, cu 86 de mii de euro și 160 de mii de dolari, un depozit la Doha, de 800 de mii de riali qatarezi, echivalentul a 185 de mii de euro, și încă un depozit la o bancă din Chișinău, cu 237 de mii de lei. Petru Burduja Și Petru Burduja a înregistrat venituri de la compania Exclusiv Media, deținută de Corneliu Furculiță și al cărui administrator a fost. Mai exact, a primit, în 2019, 68 de mii de lei. Iar de la Parlament a ridicat un salariu de 125 de mii de lei și indemnizații de 102 mii de lei. Soția deputatului a câștigat 84 de mii de lei de la un spital din capitală. Familia Burduja are un apartament de 68 de m.p., dobândit prin testament și evaluat cu 351 de mii de lei, dar și patru terenuri agricole moștenite în 2015. În declarație este indicată o mașină Honda CRV din 2010, care ar costa 260 de mii de lei. Deputatul datorează 5.400 de lei companiei Orange, are de returnat un credit de 184 de mii de lei, luat în 2017, și altul de 93 de mii de lei, contractat în 2020, de la Moldindconbank, la rata dobânzii de 9%. Alla Darovannaia, sursa foto: tribuna.md Alla Darovannaia, care a venit în Parlament în septembrie 2019, a primit un salariu de 42 de mii de lei și indemnizații de 54 de mii de lei. Alți 95 de mii de lei i-a încasat de la Academia de Studii Economice, iar 15 mii de lei – de la PSRM. În declarație este menționat un apartament de 61 de m.p., evaluat cu 366 de mii de lei, și un Hyundai I30 din 2010, care ar costa 185 de mii de lei. Alla Dolință (stânga) și Viorica Dumbrăveanu (dreapta) În 2019, singurul venit al deputatei Alla Dolință a constituit salariul de 175 de mii de lei de la Parlament. Scrie, în declarația depusă la ANI, că soțul a ridicat 32 de mii de lei de la o companie specializată pe comerțul cu amănuntul al carburanților, fondată și administrată de Irina Dolință, fiica celor doi. Parlamentara deține șapte terenuri agricole, dobândite în 2004 și 2006. Mai are un apartament de 155 de m.p., evaluat cu 754 de mii de lei. Iar soțul deputatei deține un apartament de 64 de m.p., care ar costa 130 de mii de lei, bunul fiind moștenit. Familia Dolință are un Porsche Cayenne din 2011, evaluat cu 988 de mii de lei, și o Toyota FJ Cruicer din 2006, evaluată cu 450 de mii de lei. Vitalii Evtodiev Vitalii Evtodiev, care a venit în Parlament în octombrie 2019, a primit un salariu de deputat de 20 de mii de lei și indemnizații de 22 de mii de lei. De la o companie de construcții pe care au fondat-o, soții Evtodiev au ridicat venituri de 97 de mii de lei și dividende de 540 de mii de lei. Parlamentarul mai spune că a vândut cu 392 de mii de lei un bun imobil sau mobil unei persoane fizice. Familia Evtodiev are o vilă de 46 de m.p., care ar costa 33 de mii de lei, un apartament de 72 de m.p., evaluat cu 493 de mii de lei, și un garaj de 53 de m.p. Totodată, are două mașini în proprietate – un Audi Q7 din 2011, evaluat cu 15 mii de euro, și o Toyota Camry din 2013, care ar costa 10 mii de euro – dar și un automobil în posesie – un Range Rover Sport din 2014, neevaluat. Ștefan Gațcan Ștefan Gațcan, care a câștigat alegerile parlamentare noi din circumscripția Hîncești, în martie 2020, spune că a primit 157 de mii de lei de la clinica sa privată și 28 de mii de lei pentru activitatea didactică la USMF. Prin contract de ipotecă, în 2014, familia Gațcan a dobândit două apartamente – de 90 și de 73 de metri pătrați. În același an, a contractat un credit de 1,7 milioane de lei de la o bancă de la noi. Deputatul mai declară două terenuri intravilane de 0,18 hectare. Indică și un automobil Volkswagen din 2010, evaluat cu 200 de mii de lei, dar care se află în posesie. Fiodor Gagauz, sursa foto: tribuna.md Anul trecut, Fiodor Gagauz a fost remunerat cu 175 de mii de lei pentru activitatea parlamentară. A mai primit indemnizații de 112 mii de lei de la Parlament și pensie de 21 de mii de lei de la CNAS. În declarația depusă la ANI, deputatul indică trei apartamente – de 133, 101 și 45 de metri pătrați – o casă de locuit de 136 de m.p., evaluată cu 17 mii de lei, și un garaj. Vladimir Golovatiuc Vladimir Golovatiuc a primit aproape 178 de mii de lei sub formă de salariu și 42 de mii de lei drept indemnizații. Pe lângă veniturile de la Parlament, a câștigat în jur de 6 mii de lei din dobânda la mai multe conturi bancare. Deputatul are trei depozite cu 7 mii de dolari și 9 mii de euro. În 2019, socialistul și-a vândut apartamentul de 65 de metri pătrați cu 38.500 de euro. Asta deși în declarația precedentă depusă la ANI îl evalua cu 402 mii de lei, echivalentul a puțin peste 20 de mii de euro. În schimb, familia Golovatiuc a cumpărat un alt apartament, de 73 de m.p., care ar costa 959 de mii de lei, dar și o altă avere imobilă de 1.033 de m.p., evaluată cu 8.700 de euro. Deputatul s-a îndatorat anul trecut. A luat un împrumut de 200 de mii de lei, fără dobândă, de la o persoană fizică pe nume Igor Gavrilcenco. În delarație este trecută o mașină – un Renault Cadjar din 2016, evaluat cu 16.900 de dolari. Zinaida Greceanîi Președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, s-a ales cu un salariu de aproape 149 de mii de lei și cu o compensație de 12 mii de lei. De la CNAS a primit 135 de mii de lei sub formă de pensie și o alocație de 6 mii de lei. Din darea în arendă a unui teren a câștigat 2.700 de lei. Iar soțul deputatei a primit pensia anuală de 38 de mii de lei. În declarație, parlamentara indică o casă de locuit de 273 de m.p., care ar costa 1,18 milioane de lei, un teren intravilan de 0,108 hectare și altul agricol de 2,4018 hectare. Este menționată o mașină aflată în posesie, neevaluată, fiind vorba de o Honda CRV din 2006, dar și un microbuz Volkswagen LT 28 din 1999, evaluat cu 2.500 de euro. Alexandru Jolnaci și Zinaida Greceanîi De la Parlament, Alexandru Jolnaci a primit 125 de mii de lei. A mai ridicat 10 mii de lei de la o companie de transport și 1.200 de lei din dividendele de la un combinat auto. Alți 113 mii de lei reprezintă indemnizații și compensații de la Consiliul raional Ștefan Vodă, iar 14 mii de lei – pensia de la CNAS. Deputatul declară o casă de locuit de 89 de m.p., evaluată cu 30 de mii de lei, și alte trei averi imobile, cu suprafața între 58 și 64 de m.p., obținute în 2012, evaluate cu peste 540 de mii de lei fiecare. Este indicat și un autobuz Mercedes0303 din 1998, care ar costa puțin peste un milion de lei. Alexandru Jolnaci are de returnat un credit de 50 de mii de lei, contractat în 2018 de la o bancă de la noi. Ivanna Koksal Ivanna Koksal a ridicat un salariu de 122 de mii de lei și indemnizații de 104 mii de lei de la Parlament. A mai primit o donație de aproape 10 mii de dolari de la Rafet Koksal. Iar soțul deputatei a câștigat un salariu de 42 de mii de dolari de la o companie turcească specializată pe electrotehnică, pe care o deține. Deputata are un apartament de 37 de m.p., evaluat cu 117 mii de lei, și o altă avere imobilă de 248 de m.p., donată în 2013. Începând cu anul 2019, indică încă un apartament, de 75 de m.p., pe care-l are la dispoziție printr-un contract de comodat. Totodată, de anul trecut, Ivanna Koksal menționează o nouă mașină – Honda CRV din 2011, evaluată cu 100 de mii de lei, deși prețul pe piață este dublu sau chiar triplu. Lipsește însă automobilul indicat în precedenta declarație depusă la ANI, de la validarea mandatului – o Honda CRV din 1999. Anatolie Labuneț Anatolie Labuneț a câștigat un salariu de 97 de mii de lei și indemnizații de 57 de mii de lei din fotoliul de deputat. A mai primit pensia MAI de 51 de mii de lei de la CNAS. Iar acțiunile de la SA „Neptun”, specializată pe navigația fluvială, i-au adus peste 4 mii de lei. Soția deputatului a primit un salariu de 36 de mii de lei de la o companie de comunicații, pensia de 43 de mii de lei de la CNAS, dobânzi de o mie de lei de la SA „Unic” și dobânzi de 100 de euro și 100 de dolari de la conturile bancare pe care le deține. Este vorba de un depozit de 2.380 de euro și altul de 2.380 de dolari, ambele la Comerțbank. Parlamentarul declară două apartamente – de 53 și de 69 de m.p. – o vilă de 72 de m.p. și o altă avere imobilă de 20 de m.p. Mai indică două terenuri – de 0,0732 hectare și de 0,06 hectare. Familia Labuneț deține o mașină Dodge Durango din 2002, evaluată cu 100 de mii de lei. A dispărut însă din declarație automobilul Volkswagen Passat din 2005, indicat în declarația precedentă depusă la ANI ca fiind în proprietate. Adrian Lebedinschi Adrian Lebedinschi a avut o multitudine de venituri. De la Parlament a primit 177 de mii de lei, de la CNAS – pensie de 103 mii de lei, de la MAI – 693 de mii de lei sub formă de indemnizație și penalități. Mai mult, în calitate de despăgubiri, s-a ales cu 116 mii de euro și 760 de mii de lei, conform unor hotărâri ale instanței de judecată. Soția deputatului a primit un salariu de 181 de mii de lei de la Spitalul Clinic de Psihiatrie și 1.710 euro din darea în locațiune a unui apartament. Anul trecut, familia Lebedinschi a vândut două apartamente – de 67 și de 48 de m.p. – cu 80 de mii de euro și 35 de mii de euro. Asta deși, în declarația de la validarea mandatului, parlamentarul evalua bunurile respective cu 15 mii de euro și, respectiv, puțin peste o mie de euro. În schimb, a fost cumpărat un nou apartament, de 221 de m.p., evaluat cu 57.500 de euro. Asta pe lângă apartamentul de 58 de m.p., deținut din 2008 și evaluat cu doar 40 de mii de lei. Mai sunt declarate trei terenuri agricole și unul extravilan, un Hyundai Santa Fe din 2014, care ar costa 8.930 de dolari, de două ori mai puțin decât prețul de pe piață, dar și un Mercedes E220 din 2003, evaluat cu 6 mii de euro. Este indicat un cont curent de aproape 690 de mii de lei la o bancă de la noi. Din dobânzi, anul trecut, familia Lebedinschi s-a ales cu aproximativ 500 de lei. Oleg Lipskii Oleg Lipskii, din fotoliul de deputat, a câștigat un salariu anual de 176 de mii de lei, plus indemnizații de 124 de mii de lei. Din dividende la firma de navigație „Neptun”, la care și colegul său Anatolie Labuneț deține acțiuni, a primit 13 mii de lei. Iar din vânzarea unei mașini Toyota Corolla din 2016, moștenită de la tatăl său, s-a ales cu doar 75 de mii de lei. Iar soția deputatului a primit 8.400 de lei de la o cooperativă de construcție a garajelor și 31 de mii de lei de la o firmă de transport, la care Oleg Lipskii este asociat. A mai obținut 5.300 de lei din darea în locațiune și 3.000 de lei din vânzarea unui Volkswagen Polo din 1998. Familia Lipskii are un apartament de 67 de m.p., evaluat cu 397 de mii de lei, 50% dintr-un alt apartament de 71 de m.p., moștenit în 2018, și două garaje. Mai deține un Chevrolet Calos din 2006, care ar costa 57 de mii de lei, și un Ravon Nexia 3 din 2017, evaluat cu 139 de mii de lei. Atât Irina Lozovana, cât și soțul acesteia, primesc salarii de la PSRM. Anul trecut, au primit 54 de mii de lei de la partid. Ambii au încasat venituri a câte 14 mii de lei de la Consiliul raional Ocnița și de la Primăria orașului Otaci. Deputata a mai ridicat un salariu de 125 de mii de lei și indemnizații de 104 mii de lei de la Parlament. În 2019, familia deputatei a cumpărat o nouă mașină care costă 10 mii de lei, adică 500 de euro. Este vorba de un Hyundai IX35 din 2014, care pe piață valorează de aproape 20 de ori mai scump. Mai mult, indică și alte două automobile evaluate cu 10 mii de lei – un Volkswagen Passat din 2006 și un Fiat Stilo din 2002. În declarație sunt trecute o casă de locuit de 99 de metri pătrați, evaluată cu 38 de mii de lei, și două terenuri intravilane. În 2019, familia parlamentarei s-a ales cu un credit de 10.400 de euro, luat de la o companie de microfinanțare. Vladimir Mizdrenco Declarația depusă de Vladimir Mizdrenco este cu mult mai modestă decât cea a colegilor. Dacă în 2018 spunea că a primit, timp de un an, doar 160 de lei drept indemnizații de la Consiliul raional Rîșcani, în 2019 s-a adăugat salariul de 125 de mii de lei și indemnizațiile de 132 de mii de lei de la Parlament. Deputatul socialist nu indică vreo locuință sau mașină, ci doar patru terenuri agricole pe care le-a moștenit în 2017. Radu Mudreac De la Parlament, Radu Mudreac a primit un salariu de 179 de mii de lei și compensații de 60 de mii de lei. A mai obținut 400 de lei din dobânda de la contul salarial. Soția deputatului a câștigat 52 de mii de lei de la trei companii private. Mai mult, în declarație se menționează transmiterea a 50% din capitalul social al uneia dintre companii – „Gradioni” – unui alt SRL, care însă are aceeași adresă juridică. Mai mult, în declarația precedentă depusă de Radu Mudreac nu se regăsește această parte socială la „Gradioni”. Alexandr Nesterovschi, sursa foto: tribuna.md Pentru activitatea parlamentară, Alexandr Nesterovschi a primit un salariu de 135 de mii de lei, dar și indemnizații și compensații de 115 mii de lei. Deputatul mai indică doar un automobil Ford din 2011, evaluat cu 150 de mii de lei. Grigore Novac În 2019, Grigore Novac a primit un salariu de deputat de 175 de mii de lei și indemnizații de 136 de mii de lei. Și soția acestuia a încasat bani de la Parlament – salariu de 45 de mii de lei și indemnizații de 18 mii de lei. Soția a mai primit 20 de mii de lei de la PSRM. Grigore Novac nu mai declară bani donați cu ocazia evenimentelor de familie. De exemplu, în declarația precedentă, pentru anul 2018, spunea că a primit 15.500 de dolari și 83 de mii de euro din donații. Deputatul indică un teren intravilan de 0,0390 hectare, evaluat cu 80 de mii de lei, și un Volvo XC90 din 2007, evaluat cu 113 mii de lei. Vladimir Odnostalco Vladimir Odnostalco a încasat 176 de mii de lei sub formă de salariu și 146 de mii de lei sub formă de indemnizații de la Parlament. Soția sau concubina a primit 27 de mii de lei de la o companie care prestează servicii de tipărire. Deputatul stă la chirie, într-un apartament de 63 de m.p. și, începând cu anul trecut, are în posesie o mașină Opel Astra produsă în 2006. Mihail Paciu și Igor Dodon Mihail Paciu, care a venit în Parlament la finele lui noiembrie 2019, după plecarea lui Ion Ceban la cârma Primăriei Chișinău, spune că a primit anul trecut un salariu de puțin peste 10 mii de lei și indemnizații de 1.500 de lei. Spre comparație, în declarația depusă la ANI la validarea mandatului, declara venituri de aproape 450 de mii de lei de la propria gospodărie țărănească. De la această gospodărie, soția a primit 47 de mii de lei, ca lucrător în agricultură. Deputatul are în jur de 70 de terenuri extravilane și cinci intravilane, obținute în anii 2010-2011. Totodată, declară o casă de locuit de 104 m.p., evaluată cu 25 de mii de lei, și alte patru averi imobile, a căror suprafață variază de la 33 de m.p. la 62.300 de m.p. Sunt trecute trei autoturisme. Este vorba de o mașină Mercedes E200 din 2011, evaluată cu 14.500 de euro, și un microbuz Mercedes din 2004, care ar costa 13 mii de euro, ambele mijloace de transport fiind în proprietate. Iar un Nissan Qashqai din 2013 se află în folosință. Este menționat și un credit de un milion de lei, contractat în 2016 de la o bancă de la noi. Gheorghe Para și Igor Dodon Pentru activitatea parlamentară, Gheorghe Para s-a ales cu un salariu de 100 de mii de lei și indemnizații de 95 de mii de lei. A mai câștigat 300 de mii de ruble, echivalentul a 68 de mii de lei, sub formă de pensie din Federația Rusă. Soția deputatului a primit 72 de mii de lei de la o asociație obștească. Gheorghe Para a vândut un automobil Peugeot 206 din 2003 cu 2 mii de euro, deși îl evalua în declarația precedentă cu 11 mii de euro. A rămas cu un Nissan Tiida din 2007, care ar costa 14 mii de euro. Familia Para are în proprietate o casă de locuit de 128 de m.p., evaluată cu 1,13 milioane de lei, un apartament de 43 de m.p., care ar costa 5,1 milioane de ruble, echivalentul a 1,16 milioane de lei și o altă avere imobilă de 1,07 milioane de ruble, adică în jur de 245 de mii de lei. Mai este declarată 1/3 cotă parte dintr-un apartament de 60 de m.p., care ar costa 1,5 milioane de ruble, echivalentul a 341 de mii de lei. Nicolae Pascaru Nicolae Pascaru a venit în Parlament în mai 2020. În 2019, spune că a câștigat 49 de mii de lei de la Școala Sportivă Criuleni, 7 mii de lei de la Primăria Chișinău, unde a fost consilier municipal, și o indemnizație de 6 mii de lei de la CNAS. A mai primit remitențe din Federația Rusă în sumă de 6 mii de dolari. Totodată, a vândut un automobil BMW X3 din anul 2007 cu doar 10 mii de lei. Iar alți 100 de mii de lei i-a câștigat din vânzarea unui Mitsubishi Outlander din 2011. În schimb, anul trecut, s-a ales cu un Jaguar E-Pace din 2019, care se află în posesie, dar și cu un credit de 22.875 de euro de la o companie de leasing. Deputatul declară un apartament de 98 de metri pătrați, care ar costa 663 de mii de lei, o casă de locuit de 61 de m.p., care este moștenită și neevaluată, și o construcție nefinalizată de 150 de m.p. Mai indică două averi imobile de 13 și 14 m.p. Familia Pascaru a primit în moștenire șase terenuri extravilane și unul intravilan. Începând cu 2015, mai are un teren intravilan de 0,0500 hectare, evaluat cu o mie de lei. Alla Pilipețcaia și Zinaida Greceanîi De la Parlament, Alla Pilipețcaia a ridicat un salariu de 125 de mii de lei și indemnizații de 101 mii lei. A mai câștigat 20 de mii de lei de la o companie de producere a mezelurilor de la Soroca, a cărei co-acționară este și pe care o administra. În anul 2018, compania îi adusese dividende de 516 mii de lei, venituri care lipsesc în 2019. Deputata a mai încasat indemnizații de 17 mii de lei de la Consiliul municipal Soroca. Soțul parlamentarei a primit un salariu de 170 de mii de lei de la Inspectoratul de Poliție Soroca, iar de la Consiliul raional Soroca – 19 mii de lei, plus indemnizațiile de 38 de mii de lei. De la CNAS s-a ales cu o pensie MAI de 57 de mii de lei și cu indemnizația de demisie de 118 mii de lei. Spre deosebire de declarația depusă la ANI la validarea mandatului, lipsește un teren intravilan de 0,02 hectare. De asemenea, nu se mai regăsește casa de locuit de 48 de m.p. Familia deputatei deținea jumătate din ambele bunuri. Așadar, au rămas: un teren intravilan de 0,2 hectare, o casă de locuit de 372 de m.p., evaluată cu 1,43 milioane de lei, și alte patru averi imobile, toate fiind moștenite. Marina Radvan, sursa foto: tribuna.md Marina Radvan a venit în Parlament în decembrie 2019. Pentru anul trecut, declară un salariu de 65 de mii de lei din fotoliul de deputat și indemnizații de 3 mii de lei de la Consiliul municipal Chișinău. Mai indică un apartament de 63 de m.p., evaluat cu 731 de mii de lei. Adela Răileanu Adela Răileanu s-a ales cu 41 de mii de lei de la Exclusiv Media SRL, compania fondată de Corneliu Furculiță. De la Parlament a primit un salariu de 125 de mii de lei și indemnizații de 102 mii de lei. Deputata declară un apartament de 67 de m.p., evaluat cu 450 de mii de lei, și un alt apartament de 46 de m.p., care ar costa 240 de mii de lei. Mai indică un automobil Mitsubishi ASX din 2011, evaluat cu 301 mii de lei. Oleg Savva Pentru activitatea parlamentară, Oleg Savva a primit un salariu de 137 de mii de lei și indemnizații de 144 de mii de lei. De la CNAS a încasat 1.200 de lei sub formă de alocație de stat. Iar soția parlamentarului a ridicat un salariu de 32 de mii de lei de la o companie privată. Deputatul declară trei bunuri, toate obținute prin donație în 2013. Este vorba de o casă de locuit de 116 m.p., evaluată cu 57 de mii de lei, o construcție de 38 de m.p., care ar costa 19 mii de lei, și un teren intravilan de 0,0615 hectare, evaluat cu 20 de mii de lei. Eduard Smirnov Cel mai vârstnic deputat din actuala legislatură, Eduard Smirnov, a primit 176 de mii de lei sub formă de salariu și 115 mii de lei sub formă de indemnizații. A câștigat și pensia de 51 de mii de lei în 2019. Parlamentarul indică un apartament de 75 de m.p., evaluat cu 194 de mii de lei, și un garaj de 35 de m.p. Mai declară un Mercedes 200E produs în 1994, care ar costa 140 de mii de lei. Are și trei depozite, care i-au adus dobânzi de 410 lei și 50 de dolari. Mai exact, ține în bancă 99 de mii de lei și 6 mii de dolari. Alexandr Suhodolski Iar Alexandr Suhodolski a înregistrat venituri de 125 de mii de lei sub formă de salariu și de 113 mii de lei sub formă de indemnizații de la Parlament. De la Adunarea populară a Găgăuziei a primit alți 119 mii de lei. Soția acestuia a ridicat un salariu de 5 mii de lei de la un liceu din Comrat, o pensie de invaliditate de 14 mii de lei și indemnizații de 16 mii de lei pentru copii. Deputatul nu declară bunuri imobile, ci doar o mașină aflată în posesie – un Mercedes E220 din 1999, evaluat cu 1.500 de lei. Chiril Tatarlî Anul trecut, Chiril Tatarlî a primit 125 de mii de lei de la Parlament și 104 mii de lei de la Consiliul raional Taraclia. S-a mai ales cu pensia de 28 de mii de lei. Soția acestuia a ridicat 108 mii de ruble (echivalentul a 24 de mii de lei) și 18 mii de lei sub formă de pensie. Sunt trecute mai multe bunuri imobile, însă toate aflate în posesie. E vorba de o casă de locuit de 124 de m.p., evaluată cu 58 de mii de lei, două construcții și două terenuri intravilane. Deputatul are o mașină Suzuki din 2007, care ar costa 1.850 de euro, și un VAZ-21063 din 1990. Mai declară șase conturi bancare, însă cu zero lei. Bogdan Țîrdea Bogdan Țîrdea a câștigat un salariu de deputat de 142 de mii de lei, plus indemnizații de 128 de mii de lei. A mai primit 14 mii de lei de la Universitatea „Ion Creangă”. Soția deputatului s-a ales cu 37 de mii de lei de la serviciul social „Asistență personală” și cu indemnizație de 12 mii de lei de la CNAS. Deputatul indică 2/3 cotă parte dintr-o casă de 93 de m.p., evaluată cu 597 de mii de lei, dar și un apartament de 67 de m.p., care ar costa 378 de mii de lei. Familia Țîrdea are în proprietate o Toyota Rav 4 din 2013, evaluată cu 23.500 de euro, iar în posesie – o Mazda CX5 din 2015, care ar valora 22 de mii de euro. Nichita Țurcan Nichita Țurcan, care până acum nu declara vreun bun imobil sau mobil, s-a ales, anul trecut, cu un apartament de 67 de metri pătrați, evaluat cu 428 de mii de lei și primit prin donație, dar și cu o mașină Volkswagen Jetta din 2008, care ar costa doar 10 mii de lei. Ambele bunuri sunt scrise pe numele concubinei sau soției. Deputatul a venit în Parlament în mai 2020. Respectiv, pentru anul 2019 declară venituri de 38 de mii de lei de la PSRM și indemnizații de aproape 5 mii de lei de la Primăria Chișinău, unde a fost consilier municipal. Concubina sau soția a primit un salariu de 52 de mii de lei de la o companie privată. Alexandr Usatîi Alexandr Usatîi declară un salariu de 5 mii de lei de la fundația de binefacere „Soluția”, fondată de Igor Dodon, un salariu de 100 de mii de lei de la Parlament și încă un salariu de 5 mii de lei de la Primăria municipiului Bălți. De la Legislativ a mai primit indemnizații de 113 mii de lei. Soția deputatului a câștigat 102 mii de lei de la SRL „Makler”. Parlamentarul susține că a donat un teren de construcție, o casă de locuit și o altă avere imobilă către Andrei Curalov și Vera Curalova. A rămas cu un teren intravilan de 0,0027 hectare și altul extravilan, de 0,0628 hectare. Mai are un apartament de 44 de m.p., care ar costa 106 mii de lei, un apartament de 52 de m.p., evaluat cu 136 de mii de lei, și un garaj de 25 de m.p. În declarație sunt trecute două mașini. E vorba de un Renault Megane din 2008, evaluat cu 50 de mii de lei, și un Ford Escort din 1988, care ar costa 10 mii de lei. Deputatul nu indică vreun cont bancar, dar menționează că, anul trecut, s-a ales cu 5.600 de lei din dobânda acumulată la Moldova Agroindbank. Gaik Vartanean Gaik Vartanean susține că a primit, în 2019, un salariu de 124 de mii de lei și indemnizații de 101 mii de lei de la Parlament. Declară două mașini aflate în posesie. Gaik Vartanean Gaik Vartanean susține că a primit, în 2019, un salariu de 124 de mii de lei și indemnizații de 101 mii de lei de la Parlament. Declară două mașini aflate în posesie. E vorba de un Renault Megane din 2012, evaluat cu 6 mii de euro, și o Kia Clarus din 2000, care ar costa 10 mii de lei. sursa: agora.md