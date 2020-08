Cu ajutorul cetățenilor, o toloacă din comuna Zîrnești, raionul Cahul, se transformă în scuar

12:00

Republica Moldova continuă să rămână cea mai săracă țară din Europa. Iar consumul abuziv de alcool este primul factor de risc pentru populația din țara noastră. Neîncrederea în ziua de mâine, șomajul, stresul social … constituie la majorarea numărului persoanelor afectate de alcoolism. că Alcoolismul poate fi considerată "Boala sărăciei". Dependența de alcool este o problemă gravă pentru întreaga societate din Republica Moldova. În familiile unde se consumă alcool uneori situația devine dramatică cum ar fi istoria lui Anatolii Cîrma din or. Basarabeasca. Anatolii Cîrma la ai săi 45 de ani traiește la gazdă într-o casă sărăcăcioasă din or. Basarabeasca, iar în gospodărie are doar doi căței și un măgar.