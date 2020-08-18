Бендерчанин нашёл гранату во дворе

Новости Приднестровья, 18 august 2020 10:50

Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна

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Бендерчанин нашёл гранату во дворе Новости Приднестровья
Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна
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«Динамо-Авто» и «Шериф» узнали соперников в квалификации еврокубков Новости Приднестровья
Тирасполь, 10 августа. /Новости Приднестровья/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон сегодня прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Возможным соперником тираспольского футбольного клуба «Шериф» будет победитель пары «Карабах» Азербайджан – «Силекс» Македония. Напомним, что в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов «Шериф» в приднестровской столице сразится с командой «Фола Эш» из Люксембурга. Если жёлто-черные одержат победу, то во втором раунде сыграют на в...
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Решение Оперштаба от 6 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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