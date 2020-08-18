Бендерчанин нашёл гранату во дворе
Новости Приднестровья, 18 august 2020 10:50
Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна
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Acum 30 minute
10:50
Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна
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15:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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Погранзаставе в селе Колбасна присвоили имя пограничника Александра Паркалабы # Новости Приднестровья
Памятную доску открыли в его день рождения
12 august 2020
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Объявлен конкурс видеороликов «Столица в объективе тридцатилетия Республики» # Новости Приднестровья
Творческое мероприятие будет проходить в трёх номинациях: «Столица в лицах», «Прогресс#2020#30» и «Тирасполь: вчера и сегодня»
11 august 2020
18:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:30
На данный момент строительные работы выполнены на 80%
12:00
COVID-ситуация в мире: За появление без маски в центре Парижа грозит штраф 135 евро # Новости Приднестровья
Власти города пошли на такой шаг из-за роста числа заражений коронавирусом
10 august 2020
14:50
Тирасполь, 10 августа. /Новости Приднестровья/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон сегодня прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Возможным соперником тираспольского футбольного клуба «Шериф» будет победитель пары «Карабах» Азербайджан – «Силекс» Македония. Напомним, что в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов «Шериф» в приднестровской столице сразится с командой «Фола Эш» из Люксембурга. Если жёлто-черные одержат победу, то во втором раунде сыграют на в...
10:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
1 august 2020
13:30
Общее число выздоровевших 1294
24 iulie 2020
13:20
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22 iulie 2020
12:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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