Бендерчанин нашёл гранату во дворе

14:50

Тирасполь, 10 августа. /Новости Приднестровья/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон сегодня прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Возможным соперником тираспольского футбольного клуба «Шериф» будет победитель пары «Карабах» Азербайджан – «Силекс» Македония. Напомним, что в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов «Шериф» в приднестровской столице сразится с командой «Фола Эш» из Люксембурга. Если жёлто-черные одержат победу, то во втором раунде сыграют на в...