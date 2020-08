Рейтинг стран СНГ по инфляции

15:30

Noul an de studii se va desfășura în condiții noi. Școlile din autonomia găgăuză se pregătesc de procesul educațional inclusiv prin instituirea normelor sanitare mai stricte. Are loc dotarea sălilor de clasă cu mobilier special, cu dezinfectanți, dar şi cu lămpi bactericide. De asemenea, coridoarele sunt delimitate pentru a asigura distanța socială în timpul deplasării elevilor. • Lucrări de pregătire pentru noul an de studii au loc de zor în Liceul ”Tretiakov” de la Comrat. Elevii vor fi asigur...