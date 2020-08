Lituania avertizează că un ajutor militar al Moscovei în Belarus ar însemna o invazie

18:20

Unsprezece copii din orașul Frunze riscă să meargă zilnic 30 km dus-întros, până la grădinița din Ocnița. Asta dacă autoritățile nu vor deschide grupa mică, după perioada de pandemie.  Ludmila este mamă a trei copii. Doi dintre ei sunt școlari, iar cea mai mică trebuie să meargă la grădiniță, ca femeia să poată ieși la serviciu. Sunt în decret, vreau să ies la lucru, dar cu pandemia, cu părere de rău, nu ne deschide nici grupă, dar nici nu vor să ne formeze. Am fi foarte bucuroși dacă ne-ar auzi cineva și ne-ar ajuta să deschidem, măcar să […]