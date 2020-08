Ce se întâmplă în Belarus. Protestatarii vs dictatorul

14:30

Este a 146 zi de când muncesc de acasă. Da, am numărat. Prin aprilie, cât era frig afară, mă trezeam, ridicam perna sub spate, puneam computerul pe brațe și începeam lucrul, un obicei foarte nesănătos. Apoi m-am mutat chiar afară, pentru că se încălzea și eram foarte bucuroasă să simt cum se face primăvară și […] The post Cât costă să-ți amenajezi un birou acasă appeared first on Moldova.org.