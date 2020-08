Promo-LEX: Este un abuz din partea Primăriei interzicerea tractoarelor la protestele din Chișinău

12:00

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar profita de criza din domeniul agriculturii și ar urmări, de fapt, optimizarea micilor fermieri și admiterea ca cetățenii străini să poată cumpăra terenuri agricole din Republica Moldova. Acuzațiile au fost lansate de către deputații Partidului Socialiștilor (PSRM) Corneliu Furculiță și Radu Mudreac, în cadrul conferinței de presă din 17 august. Potrivit lui Corneliu Furculiță, guvernul a făcut acțiuni fără de precedent în acest an pentru a ajuta agricultorii, ceea ce, potrivit deputatului socialist, nu s-a făcut de niciun alt cabinet de miniștri. Acesta a amintit că seceta care a provocat daune considerabile fermierilor s-a suprapus cu criza pandemică. „Pe fondul acestor necazuri sunt forțe politice care vor să profite de urgia care s-a abătut peste agricultori, cu diferite mesaje. Vedem unele forțe politice care imploră, roagă, solicită agricultorilor să vină să ia tractoarele, tehnica agricolă în piața de la Chișinău, astfel încât să facă orașul greu de circulat, situația să iasă de sub control, să provoace haos. Și alături de protestele agricultorilor vedem deja că invită și alte pături sociale la aceste proteste. Altă forță politică vedem că ieri a făcut un miting și îndemna agricultorii să iasă la proteste. Ambele aceste partide au fost anul trecut la guvernare”, a declarat Furculiță. Președintele fracțiunii PSRM din cadrul legislativului a amintit că și anul trecut agricultorii au înregistrat pagube considerabile, din cauza grindinei. Potrivit acestuia, guvernul Sandu nu a luat nicio măsură pentru a le compensa pierderile. „Guvernul Sandu nu a acordat nicio minimă atenție: nu a fost prevăzută nici o subvenție agricultorilor din zona de nord, nu au fost la ei să le vadă doleanțele, nu au fost prevăzute subvenții sau restituiri ale pierderilor. Guvernul nici nu s-a deplasat în acea zonă. Vreau să îl întreb pe dl Slusari: de câte ori anul trecut ați fost în zona de nord, ați făcut întâlniri cu pomicultorii și i-a rugat cum faceți acum, ia-ți implorat să vină la proteste la Chișinău?”, a relatat Furculiță. Corneliu Furculiță a mai spus că guvernul Sandu a avut cel mai slab ministru al Agriculturii din istoria Moldovei (Georgeta Mincu, NM). De asemenea, acesta a amintit că, în trecut, Maia Sandu a făcut optimizarea școlilor și că guvernul din care a făcut parte a inițiat optimizarea spitalelor. „Vreau să le spun agricultorilor că aceste forțe politice nu au nimic mai bun pentru voi decât o nouă optimizare: optimizarea micilor fermieri, ca să nu existe, să nu ofere subvenții, iar asta se va executa prin permiterea străinilor de a cumpăra pământurile agricole în Republica Moldova”, a mai spus Furculiță. Iar deputatul PSRM Radu Mudreac a enumerat măsurile propuse de grupul de lucru din cadrul fracțiunilor parlamentare cu privire la soluționarea situației din agricultură. „Niciodată în Republica Moldova, nici anul trecut, nu au fost alocate așa surse, inclusiv fondul de subvenționare de un miliard de lei”, a declarat acesta. NM a încercat să obțină o reație de la lidera PAS Maia Sandu și vicepreședintele Platformei DA Alexandru Slusari privind declarațiile în care au fost vizați, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns. Amintim că liderii Platformei DA și ai PAS au participat duminică, 16 august, la două manifestații de susținere a agricultorilor.