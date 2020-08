Radu Mudreac: Țara are nevoie de pâine, dar nu de proteste politice

19:00

„Și astăzi și ieri și pe parcursul ultimelor săptămâni am discutat cu agricultorii, situația din ramură este un foarte dificilă pe fonul problemelor cronice pe care le au de mulți ani. Mai avem factor absolut - seceta din acest an care ne-a afectat cerealele și agricultori sunt foarte îngrijorați, au credite, față de furnizori, stat și cel mai important se gândesc și de sezonul viitor. De aceea, este clar că statul trebuie să vină cu suport pentru aceste sector, care dincolo de dimensiunea economică mai are și o dimensiune socială. Deci este un ghem întreg de probleme.Am discutat despre utilizarea sumelor TVA acumulate de agricultori, despre reeșalonarea creditelor și a datoriilor pe 12 luni față de instituțiile statului pentru livrarea tehnicii – este vorba de aproape 200 milioane lei.