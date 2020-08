Alertă cu bombă la Ambasada Federației Ruse la Chișinău

10:00

Svetlana Tihanovskaya a publicat o nouă adresare video către poporul belarus. Aceasta a anunțat că este gata să își asume responsabilitatea și să devină lider național în această perioadă, „pentru ca țara să se calmeze, să își reia ritmul normal”, scrie portalul TUT.by. Tihanovskaya a declarat că Belarus trece printr-o perioadă dificilă și că ea plânge alături de cei care „îi înmormântează pe cei decedați în timpul protestelor”. „Nu am și nu am avut iluzii privind cariera mea politică. Nu voiam să fiu politician, însă destinul a făcut așa că am ajuns în prima linie în lupta cu nedreptatea. (…) Mi-ați dat voturile voastre și le apreciez mult, știu exact de ce ați făcut-o. Vreți să ieșim din acest cerc vicios în care suntem de 26 de ani. Sunt gata să îmi asum responsabilitatea și să devin lider național în această perioadă, pentru ca țara să se liniștească, să își reia ritmul normal, să fie eliberați deținuții politici și ca în termenul cel mai scurt să fie pregătită baza legislativă pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale”, a declarat aceasta. Amintim că Tihanovskaya se află în Lituania. În ajunul plecării sale, ea a fost în sediul Comisiei Electorale Centrale pentru a contesta rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august. Ulterior, Tihanovskaya a publicat o înregistrare video în care a declarat că a fost nevoită să plece din țară și a fost pusă în fața unei alegeri care a obligat-o să ia această decizie. La scurt timp, Tihanovskaya a publicat o altă înregistrare video, în cadrul căreia ea a îndemnat oamenii să respecte legea și să nu iasă la proteste.