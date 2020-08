Dle Orban, cine dirijează agricultorii azi în Moldova?

09:30

Premierul Ludovic Orban a anunțat finalizarea lucrărilor la un proiect de infrastructură foarte important, mai ales prin prisma relației pe care o are România cu Republica Moldova și scoaterea acesteia din sfera de influență a Rusiei. Este vorba despre gazoductul Ungheni-Chișinău, care oferă alternativă locuitorilor din Republica Moldova la gazulDetalii The post Orban are o veste bună – gazoductul va alimenta România cu gaz rusesc appeared first on Omniapres.