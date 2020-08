Două cazuri noi de COVID-19, confirmate în raionul Nisporeni. Bilanțul a ajuns la 135

22:30

Pandemia a făcut ceea ce criza economică din 2008 nu a reușit – a băgat economia Poloniei în recesiune, pentru prima oară de la căderea comunismului. Potrivit datelor oficiale, economia poloneză a scăzut în trimestrul al doilea cu 8,9 la sută față de trimestrul întât. În primul trimestru, PIB-ul se contractase cu 0,4...