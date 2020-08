Autocare cu muncitori aduși cu forța la mitingul pro-Lukașenko din Minsk: „V-am chemat aici pentru a vă apăra țara”

Un miting pro-guvernamental are loc în capitala Belarusului, unde sute de muncitori ar fi fost aduși cu forța, sub amenințarea pierderii locurilor de muncă. Evenimentul are loc în contextul în care protestatarii nemulțumiți de realegerea lui Aleksandr Lukașenko pregătesc o manifestație de amploare, la șapte zile de la scrutinul controversat, iar lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaia, refugiată în Lituania, le-a cerut oamenilor să manifesteze pașnic. În ciuda apelului pe rețelele de socializare...

