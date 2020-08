(VIDEO) „Am fost nevoit să vă chem în ajutor”. Discursul lui Lukașenko din timpul manifestației în susținerea sa

17:00

Alte șase persoane au decedat din cauza infecției COVID-19, informează Ministerul Sănătății. Printre victime este un fost medic traumatolog. Deces 879: Bărbat de 86 ani, din municipiul Chișinău. Internat la data de 04 august, la Spitalul Clinic Republican. Comorbidități: insuficiență cardiacă cronică, cardiopatie mixtă, hipertensiune arterială. Deces 880: Femeie de 67 ani, din municipiul Chișinău. […] The post Alte șase persoane au decedat din cauza infecției COVID-19. Printre victime, un fost medic traumatolog appeared first on NewsMaker.