Vladimir Filat preia, din nou, conducerea Partidului Liberal Democrat din Moldova

Ministerul Sănătății informează că începând cu 15 august 2020, se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spațiile comerciale accesibile publicului. Administratorii, managerii unităților care comercializează produse din tutun sunt responsabili pentru instruirea personalului în depozitarea și vânzarea produselor […]