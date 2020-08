VIDEO // Momentul în care un manifestant pașnic din Belarus este împușcat mortal, surprins de camerele de filmare

20:40

Colecţia include romanul „Middlemarch”, al lui George Eliot, republicat cu numele real al autoarei, Mary Ann Evans, pentru prima dată după 150 de ani. Evans a adoptat pseudonimul George Eliot la jumătate secolului al XIX-lea, pentru a fi sigură că opera sa literară primeşte atenţie. „Middlemarch”, publicată mai întâi în foileton în perioada 1871-1872, nu a apărut niciodată sub numele real al autoarei, potrivit The Guardian. Evans spunea că este „hotărâtă să-şi păstreze ascunsă identitatea după c...