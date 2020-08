Clienții unui restaurant din China, cântăriți la intrare

14:00

Încă în vara anului 1990, când mai exista Uniunea Sovietică, în numele Comisiei parlamentare de ecologie, am solicitat de la instituțiile abilitate să ne informeze ce tipuri de muniții și armament se aflau în depozitul de la Cobasna. Sub masca secretului de stat nu am primit niciun răspuns la cele mai îngrijorătoare întrebări – se află depozitate la Cobasna echipamente, arme și muniții chimice, biologice și radioactive?, scrie jurnalistul Alecu Reniță, deputat în Primul Parlament al R. Moldova, într-un articol publicat în Revista „NATURA”, preluat de infoprut.ro.