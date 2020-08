Știri Externe Mapamond Venezuela: 15 militari şi poliţişti condamnaţi la 24 de ani de închisoare pentru tentativa de răpire a preşedintelui Maduro Venezuela: 15 militari şi poliţişti condamnaţi la 24 de ani de închisoare pentru tentativa de răpire a preşedintelui Maduro

14:50

Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă stocarea produselor de tutun în sertare sau în spatele tejghelelor. Se admit sertarele cu clapete orizontale. Lista produselor de tutun propuse spre vânzare poate fi afișată, dar trebuie să conțină doar denumirea produselor și prețurile, fără mențiuni despre promoții. Sunt precizări făcute în contextul... The post Recomandările ANSP în contextul interzicerii plasării produselor de tutun la vedere appeared first on Portal de știri.