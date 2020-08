Alte 11 persoane au decedat din cauza coronavirusului. Printre victime, o pacientă de 18 ani

13:20

Primarul municipiului Chișinău a inspectat lucrările de reparație de pe strada Albișoara. Potrivit lui Ion Ceban, lucrările vor dura aproximativ 10-14 zile, iar costul proiectul este de 120 milioane de lei. Startul lucrărilor de reparație pe tronsonul bulevardul Iurie Gagarin – strada Ismail a fost dat pe 4 august. Până în prezent au fost montat […]