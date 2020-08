Bunele practici europene de implicare a cetățenilor în procesul decizional, aplicate la Cimișlia

15:20

Președintele Igor Dodon a declarat că Republica Moldova are asigurată securitatea alimentară, transmite MOLDPRES, Potrivit datelor prezentate de șeful statului, necesarul de grâu al statului este de 700 mii de tone, iar estimările arată că în acest an vor fi recoltate un milion de tone de grâu. „Recolta estimată în acest an de secetă este […] Post-ul Motiv de liniște: nu vom duce foame apare prima dată în Observatorul de Nord.