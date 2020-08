„La Plăcinte” schimbă conceptul de bucătărie: din 15 august rețeaua de restaurante prezintă un nou meniu

15:15

22 august 2020 este ziua în care omenirea își va epuiza toate resursele generate de Pământ în acest an, ceea ce înseamnă că de la începutul anului și până la această dată, oamenii au cheltuit toată cantitatea de resurse pe care planeta o poate genera într-un an întreg. Data a fost stabilită de Global Footprint Network și vine cu o „întârziere" de trei săptămâni față de anul trecut, când această dată a fost 29 iulie. Contextul nou este „datorat" pandemiei, care a impulsionat o reducere de 9,3 % a amprentei ecologice, descreștere cauzată de restricțiile majore la nivel global care au determinat mai puține emisii de CO2. Cu toate acestea, specialiștii nu consideră acest progres sustenabil, pentru că a fost cauzat de un dezastru care a costat vieți și a adus pagube economice enorme.