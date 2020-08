Știința somnului – ce se întâmplă în creier atunci când dormim

13:00

Creșterea este procesul fiziologic prin care are loc schimbarea greutății, a înălțimii și a altor trăsături ale corpului copilului pe măsură ce acesta înaintează în vârstă. Cu toate că modificările se întâmplă treptat, la anumite etape ale vieții există puseuri de creștere, în timpul cărora aceste modificări se întâmplă cu o viteză mult mai mare. Află în continuare la ce vârstă să aștepți aceste modificări bruște și cum să îți ajuți copilul să treacă mai ușor prin ele. Creșterea copilului Primul an de viață este cea mai uimitoare perioadă, întrucât copilul crește foarte rapid, adăugând aproximativ 25 de centimetri la înălțime, triplând-uși greutatea de la naștere. După primul an de viață mulți părinți rămân uimiți atunci când copilul lor nu mai crește cu aceeași viteză. Adevărul este că niciun copil nu își continuă creșterea cu viteza din primul an de viață. După prima sa aniversare copilul continuă să crească câte 6 centimetri în fiecare an până la vârsta adolescenței. Însă, pe parcursul acestei perioade copilul crește neuniform, perioadele de staționare alternându-se cu cele de creștere bruscă, principalul aport de centimetri petrecându-se primăvara. Cel mai mare puseu de creștere are loc, însă, la vârsta de pubertate, de obicei între 8 și 13 ani la fete și 10-15 ani la băieți. Pubertatea durează între 2 și 5 ani. Puseul dat este asociat cu dezvoltarea sexuală, care include apariția părului pubian și axilar, creșterea și dezvoltarea organelor sexuale și debutul ciclului menstrual la fetițe. Ulterior, către vârsta de 15 ani la fete și 16-17 la băieți creșterea pubertară ia sfârșit, tânărul/tânăra atingându-și maturitatea fizică. Semnele puseurilor de creștere De obicei, un puseu de creștere este caracterizat de un șir de semne: - Foame excesivă; - Somnolența și dormitul mai îndelungat în timpul unei reprize; - „Durerile creșterii”, caracterizate printr-un caracter sâcâitor care apare de obicei în picioare. Aceste dureri pot trezi copilul chiar și în timpul nopții. - Neîndemânarea – odată cu o creștere bruscă, are loc o modificare a centrului greutății. Pentru a se deprinde cu aceste schimbări, copilul are nevoie de timp. Iată de ce în prima perioadă devine neîndemânatic, uneori lovindu-se de obiectele din jur. Cum să îți ajuți copilul Susținut în procesul de creștere de către părinții săi, copilul poate trece cu brio prin puseurile de creștere. Iată câteva sfaturi utile pentru această perioadă: - Asigură-i odihna corespunzătoare. În timpul puseurilor de creștere, dar și a vârstei de creștere per general copilul are nevoie de 10-12 ore de somn pe noapte. Somnul îi asigură odihna corespunzătoare pentru creșterea eficientă a țesuturilor. - Alimentația echilibrată. În perioada de creștere copiii au nevoie de o dietă echilibrată, bogată în proteine de calitate înaltă (carne, pește, ouă, lactate), acizi grași omega 3 (pește, nuci, semințe), calciu și fosfor (produse lactate, semințe, leguminoase, verdețuri). - Încurajează-l să efectueze exerciții fizice regulate. Pe lângă profilaxia obezității exercițiile regulate întăresc sistemul osos. Găsește o activitate fizică distractivă, potrivită și pe plac copilului tău. Discută procesele de creștere cu copilul tău Copiii diferă după ritmul de creștere și dezvoltare în timpul copilăriei și adolescenței. Exact ca și adulții, unii sunt mai înalți, iar alții mai scunzi. De obicei, fetele ajung la vârsta pubertății mai devreme decât băieții, astfel încât unele își pot începe ciclul menstrual, fiind mai înalte și mai dezvoltate decât colegii lor. Însă, aceste lucruri se încadrează în limita normalității. Încearcă să eviți comparațiile de înălțime cu alți colegi de vârstă, încurajând copilul să fie conștient de propriul corp. Învață-l să se accepte așa cum este și explică-i că unii copii se dezvoltă mai devreme, iar alții mai târziu, însă își ating înălțimea în orice caz. Copiii adresează de obicei mai multe întrebări – de la procesul de cădere și reînnoire a dinților până la transpirația exagerată și dezvoltarea sânilor. Răspunde la toate cu sinceritate și argumente suficiente și nu evita discuțiile deschise, explicându-i copilului schimbările din corp și metodele de a face față acestora. La vârsta de pubertate copilul poate fi subestimat sau hărțuit de propriii colegi. Se întâmplă din cauza diferențelor aspectului exterior ale acestora. Încurajează-l să se stimeze și să se accepte pe sine. Încearcă să îi înțelegi sentimentele și să discuți deschis cu el. În cazul unor suspecții Dacă observi probleme în procesul de creștere a copilului tău, apelează la un medic. Acesta va oferi o consultație, cercetând inclusiv istoricul familial și va indica un șir de teste dacă este cazul. În unele cazuri poate fi nevoie de un pediatru-endocrinolog. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: copii dezvoltare creștere puseuri de creștere pubertate Sursa foto: shutterstock.com Sursa: kidshealth.org, parents.com, nutritionnews.abbott