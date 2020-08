Interzis în Grecia cu pașaport biometric: Condițiile de călătorie, pentru cetățenii R. Moldova, în Bulgaria, Ucraina și Grecia: Bulgarii și ucrainenii solicită test negativ la Covid-19

11:10

„Bună ziua, dragă redacție a “Ziarului de Gardă”. Cu jumătate de an în urmă mi-am făcut pașaport biometric. Acesta a fost perfectat timp de 30 de zile și am achitat 850 de lei. Am un copil de 14 ani căruia, de asemenea, vreau să-i fac pașaport biometric. Vreau să știu cât costă să-i faci pașaport...