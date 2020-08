Mesajul Prim-ministrului, cu ocazia Zilei financiarului

Mesajul Prim-ministrului, cu ocazia Zilei financiarului La 15 august în Republica Moldova se sărbătorește Ziua lucrătorului din domeniul financiar, iar în acest an marcăm cea de-a 25-a aniversare. Am activat în acest domeniu, de aceea pot afirma că am crescut în sistemul finanțelor publice. Știu că banii publici, ca și timpul, sunt calculați minuțios, pentru că sunt limitați și trebuie să ajungă pentru necesitățile stringente ale țării. De aceea, apreciez înalt aportul fiecărui coleg de al meu din sistemul finanțelor publice pentru gestionarea corectă, eficientă și responsabilă a banilor țării. Angajații din sistemul financiar-bancar joacă un rol important în dezvoltarea și consolidarea economiei țării și sporirea bunăstării populației. Credeți-mă, ei nu au dreptul la emoții și nici la greșeli, pentru că în responsabilitate lor se află securitatea financiară a țării, buna activitate a întreprinderilor și a instituțiilor de stat. Dragi colegi, Împreună cu Dumneavoastră am reușit să promovăm și să implementăm reforme bugetar-fiscale necesare pentru ca țara noastră să beneficieze de încrederea instituțiilor financiare internaționale și a partenerilor de dezvoltare. Împreună reușim să facem față crizei financiare provocată de pandemia COVID-19 și seceta din acest an. Mizăm în continuare pe o colaborare fructuoasă pentru modernizarea instrumentelor financiare, sporirea competitivității sistemului financiar-bancar și pentru atragerea investițiilor străine și dezvoltarea economiei țării. Remarc și apreciez calitățile profesionale a fiecărui angajat din domeniul financiar și vreau să vă adresez tuturor un mesaj de recunoștință, să vă urez sănătate, bunăstare și noi performanțe în plan profesional și personal. Cu respect, Ion Chicu, Prim-ministrul Republicii Moldova

