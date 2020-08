Vaccinul anti-covid: Americanii refuză oferta lui Putin: “Nici în ruptul capului”

10:30

Candidata din partea opoziției la alegerile prezidențiale care au avut loc duminică în Belarus a părăsit țara. Ministrul de Externe al Lituaniei a anunțat pe pagina sa de twitter că Svetlana Tihanovski se află în siguranță pe teritoriul Lituaniei. Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020 […] Articolul Candidata opoziției, Svetlana Tihanovski a părăsit Belarusul apare prima dată în ER News.