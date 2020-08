Economia Poloniei intră în recesiune pentru prima oară de la căderea comunismului

12:40

Numărul de nașteri înregistrate în prima jumătate a anului este cel mai mic din ultimii șapte ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică analizate de Edupedu.ro. În perioada ianuarie-iunie 2020 s-au înregistrat 79.712 nașteri, cu 16.682 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea fiind cea mai mare...