Și la Bălți fetele brodează și croșetează

Zilnic, tinerii din Republica Moldova demonstrează că imaginația și lucrurile bune nu au limită. Este și exemplul demn de urmat al Adrianei Răilean, o tânără din orașul Bălți pasionată de broderie și croșetat, care realizează mici capodopere, folosind ața și cârligul. Produsele finite sunt destinate mamelor care au adus recent pe lume bebeluși.  Adriana Răilean este pasionată de croșetat din copilărie, iar dorința de a transforma hobby-ul în afacere a apărut în primăvara acestui an. Ideea a venit spontan, am terminat sesiunea de primăvară la universitate, inițial a venit ca un hobby, am încercat câteva lucrări și […]

