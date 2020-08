396 cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

04:40

Majorarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate, creșterea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei la 1300 lei, inclusiv pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei) și posibilitatea obținerii dreptului la pensie prin procură. Sunt câteva dintre măsurile întreprinse de autorități în domeniul social și medical. Mai multe detalii... Interviu cu Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, despre măsurile de protecție a populației în perioada pandemiei COVID-19