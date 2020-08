Comisia Electorală Centrală din Belarus a anunțat rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale

16:40

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de oamenii legii. Acesta este suspectat de sustrageri de mijloace bănești de pe conturi bancare. La 10 august, poliția a fost alertată de o femeie precum că de pe cardul bancar i-au fost sustrași 5520 de euro. Urmare a acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale […] The post Un bărbat de 37 de ani, reținut de polițiști. A sustras peste 5000 de euro de pe cardul bancar al unei femei appeared first on NewsMaker.