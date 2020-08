FOTOREPORTAJ: Agricultorii continuă protestele; Altercații și traseu blocat lângă Dănceni

17:50

După anularea maratoanelor din Berlin, Chicago, Boston şi New York a venit şi rândul Parisului. Maratonul de pe 5 aprilie s-a mutat iniţial pe 18 octombrie şi apoi pe 15 noiembrie. Din cauza pandemiei de COVID-19 în Franţa organizatorii decis să anuleze ediţia de anul acesta a evenimentului. Maratonul din Paris este unul dintre primele 5 cele mai importante din lume şi cel mai important maraton din Europa. Oraşul iubirii primeşte an de an peste 57.000 de participanţi din peste 140 de ţări. Marat...