Lilia Roșanu, moldoveanca care coase măști de protecție pentru copii din Viena

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale comunică despre necesitatea planificării examinărilor medicale cu scop profilactic ale copiilor pentru admitere în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, pentru asigurarea efectuării acestora în termen până la 20 august. Astfel, se vor organiza examenele medicale cu scop profilactic ale copiilor pentru admitere în instituțiile de învățământ, inclusiv...