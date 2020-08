Igor Dodon: Nu vreau ca în fruntea Guvernului să vină un om al lui Plahotniuc. Chiar dacă Sandu și Năstase o să se culce sub el, eu nu voi accepta

15:00

Viața în Moldova este foarte ieftină. Cel puțin asta reiese din declarația de venit a deputatului ACUM Iurie Reniță, familia căruia se descurcă cu doar 3000 de lei pe lună. Socialistul Vlad Batrîncea a analizat declarațiile deputatului Reniță și a constatat că pe parcursul anului 2018 Iurie Reniță nu a realizat nici un venit sub formă de plăți salariale și/sau îndemnizații și/sau dividende. Singurele surse de venit indicate pentru acest an sunt din dobândă și pensie, iar suma totală anuală este...